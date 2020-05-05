Библиотеки и культурные центры Москвы разработали онлайн-программу к 9 Мая

Библиотеки и культурные центры Москвы подготовили онлайн-программу ко Дню Победы.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, программа будет организована с 6 по 15 мая на интернет-площадках учреждений.

«То, что она на этот раз пройдёт в онлайн-формате, не меняет главного: 9 Мая — светлый, народный и объединяющий праздник», — заявила Сергунина.

Запланировано более 270 праздничных мероприятий, в том числе кинопоказы, видеолекции.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге прошла акция «Сад памяти», посвящённая 75-летию Победы.