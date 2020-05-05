Пензенская область приняла участие в акции «Наш День Победы»

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Пензенская область приняла участие в песенном марафоне «Наш День Победы».
Пензенская область приняла участие в акции «Наш День Победы»
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

От региона в акции были задействованы представители Губернаторской симфонической капеллы под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского.

«В создании самого ролика нам помогали ветераны Великой Отечественной войны, поисковики, волонтёры и просто неравнодушные граждане», — заявил Каширский.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге прошла акция «Сад памяти», посвящённая 75-летию Победы. Об этом сообщают «Невские новости».

Как отметила заместитель главы комитета по благоустройству Оксана Гусева, в акции принимают участие более 25 объектов. В частности, в сквере Блокадников высадили 75 кустов сирени, а на Амурской улице — 75 елей.

Ранее один из основателей движения «Бессмертный полк» Игорь Дмитриев прокомментировал новый формат проведения акции.

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