Пензенская область приняла участие в акции «Наш День Победы»
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
От региона в акции были задействованы представители Губернаторской симфонической капеллы под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского.
«В создании самого ролика нам помогали ветераны Великой Отечественной войны, поисковики, волонтёры и просто неравнодушные граждане», — заявил Каширский.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге прошла акция «Сад памяти», посвящённая 75-летию Победы. Об этом сообщают «Невские новости».
Как отметила заместитель главы комитета по благоустройству Оксана Гусева, в акции принимают участие более 25 объектов. В частности, в сквере Блокадников высадили 75 кустов сирени, а на Амурской улице — 75 елей.
Ранее один из основателей движения «Бессмертный полк» Игорь Дмитриев прокомментировал новый формат проведения акции.