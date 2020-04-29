В движении «Бессмертный полк» прокомментировали новый формат проведения акции

Один из основателей движения «Бессмертный полк» Игорь Дмитриев прокомментировал новый формат проведения акции.

«Если вы зайдёте на сайт moypolk.ru, где зарегистрировано более 450 тыс. семейных историй, то увидите там порядка восьми чётких предложений, которые мы в этом случае предлагаем нашему народу и любому человеку», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, всё зависит от онлайн-трансляций, в которых может принять участие тот или иной человек.

В качестве альтернативы можно выйти на балкон с портретами участвовавших в Великой Отечественной войне родственников, а также спеть военные песни.

«История «Бессмертного полка» становится народной в эпоху коронавируса», — сказал Дмитриев.

Он также отметил, что самое главное — это семейная память.

Ранее ФАН сообщало, что организаторы «Бессмертного полка» рассматривали разные варианты проведения акции.