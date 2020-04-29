В движении «Бессмертный полк» прокомментировали новый формат проведения акции
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- РИА Новости
«Если вы зайдёте на сайт moypolk.ru, где зарегистрировано более 450 тыс. семейных историй, то увидите там порядка восьми чётких предложений, которые мы в этом случае предлагаем нашему народу и любому человеку», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, всё зависит от онлайн-трансляций, в которых может принять участие тот или иной человек.
В качестве альтернативы можно выйти на балкон с портретами участвовавших в Великой Отечественной войне родственников, а также спеть военные песни.
«История «Бессмертного полка» становится народной в эпоху коронавируса», — сказал Дмитриев.
Он также отметил, что самое главное — это семейная память.
Ранее ФАН сообщало, что организаторы «Бессмертного полка» рассматривали разные варианты проведения акции.