В движении «Бессмертный полк» прокомментировали новый формат проведения акции

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Один из основателей движения «Бессмертный полк» Игорь Дмитриев прокомментировал новый формат проведения акции.
В движении «Бессмертный полк» прокомментировали новый формат проведения акции
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Если вы зайдёте на сайт moypolk.ru, где зарегистрировано более 450 тыс. семейных историй, то увидите там порядка восьми чётких предложений, которые мы в этом случае предлагаем нашему народу и любому человеку», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, всё зависит от онлайн-трансляций, в которых может принять участие тот или иной человек.

В качестве альтернативы можно выйти на балкон с портретами участвовавших в Великой Отечественной войне родственников, а также спеть военные песни.

«История «Бессмертного полка» становится народной в эпоху коронавируса», — сказал Дмитриев.

Он также отметил, что самое главное — это семейная память.

Ранее ФАН сообщало, что организаторы «Бессмертного полка» рассматривали разные варианты проведения акции.

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