Корабли Северного флота начали учения в Баренцевом море
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Северного флота.
«В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море корабельная поисково-ударная группа приступила к проведению зачётных тактических учений по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника», — цитирует сообщение ТАСС.
В учениях также задействованы противолодочные самолёты Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что авиация Балтийского флота отработала удары по надводным целям.