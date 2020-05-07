Корабли Северного флота начали учения в Баренцевом море

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Малые противолодочные корабли (МПК) Северного флота «Юнга», «Брест» и «Снежногорск» приступили к плановым учениям в Баренцевом море.
Корабли Северного флота начали учения в Баренцевом море
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Северного флота.

«В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море корабельная поисково-ударная группа приступила к проведению зачётных тактических учений по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника», — цитирует сообщение ТАСС.

В учениях также задействованы противолодочные самолёты Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что авиация Балтийского флота отработала удары по надводным целям.

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