Отряд кораблей Тихоокеанского флота провёл боевые стрельбы

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Отряд кораблей Приморской флотилии сил Тихоокеанского флота провёл боевые стрельбы.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота провёл боевые стрельбы
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Тактические учения проходили в Тихом океане. В состав группы кораблей входили ракетный крейсер «Варяг», эскадренный миноносец «Быстрый», противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев».

Они выполнили стрельбу по огневым укреплениям и скоплению техники условного противника на берегу.

Кроме того, корабельные средства ПВО обнаружили и атаковали мишени, которые имитировали полёт противокорабельных крылатых ракет.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что авиация Балтийского флота отработала удары по надводным целям.

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