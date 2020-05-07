Биолог прокомментировала распространение коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова прокомментировала распространение коронавируса.

«Допустим, в лифт зашёл носитель коронавируса за полчаса до вас. Проехал на лифте, и дальше лифт стоит. Но объём воздуха тоже стоит, этот вирус никуда не вытягивается. Через полчаса в лифт зашли вы, а там взвесь в воздухе, которая никуда не делась», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Ещё одним возможным источником эксперт назвала подъезды, поскольку там маленький объём воздуха. Повышенный риск может быть и в общественном транспорте.

Как отметила Баранова, на улице безопаснее, чем в общественных помещениях, но это не значит, что там нет рисков — их просто гораздо меньше.

Правильной стратегией для минимизации рисков эксперт назвала социальное дистанцирование.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News отметил, что такие простые меры, как ношение масок, соблюдение дистанции и гигиенический уход за руками и лицом, являются основными в снижении количества больных.