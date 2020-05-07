В Москве продлили на месяц ежедневную дезинфекцию подъездов

Столичные власти продлили на месяц проведение ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов в Москве с целью профилактики коронавирусной инфекции.

Об этом заявил заммэра Москвы Пётр Бирюков.

«Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов продлён на месяц», — цитирует его ТАСС.

По словам Бирюкова, дезинфекция проводится с конца марта. Он рассказал, что в подъездах обрабатываются специальными средствами тамбуры, холлы, коридоры, лифты и лестничные площадки.

Ранее в МЧС России сообщили, что специалисты ведомства продезинфицировали более 820 лечебных и 615 образовательных учреждений с начала апреля.