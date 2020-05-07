Число заражённых коронавирусом в Бурятии достигло 518
- Reuters
«По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 7 мая зарегистрировано 518 (+19) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Отмечается, что из них 144 человека уже завершили лечение и выписались из больниц.
Ранее стало известно, что число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в республике Бурятия за сутки увеличилось на 18 человек и достигло 227.