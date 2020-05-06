Глава Минобрнауки России находится на самоизоляции

В пресс-службе Минобрнауки России заявили, что глава ведомства Валерий Фальков находится на самоизоляции.

«Министр, как и значительная часть сотрудников министерства, в эти дни работает в удалённом режиме и находится на самоизоляции», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Вместе с этим в министерстве отказались предоставить информацию о здоровье министра, сославшись на закон «О персональных данных».

30 апреля российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что заболел COVID-19.

Позднее стало известно, что у главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова выявлен коронавирус. Также COVID-19 был обнаружен у министра культуры России Ольги Любимовой.