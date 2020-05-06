Глава Минобрнауки России находится на самоизоляции

Короткая ссылка
В пресс-службе Минобрнауки России заявили, что глава ведомства Валерий Фальков находится на самоизоляции.
Глава Минобрнауки России находится на самоизоляции
  • РИА Новости

«Министр, как и значительная часть сотрудников министерства, в эти дни работает в удалённом режиме и находится на самоизоляции», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Вместе с этим в министерстве отказались предоставить информацию о здоровье министра, сославшись на закон «О персональных данных».

30 апреля российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что заболел COVID-19.

Позднее стало известно, что у главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова выявлен коронавирус. Также COVID-19 был обнаружен у министра культуры России Ольги Любимовой. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить