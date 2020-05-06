Министр культуры России заболела коронавирусом

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Коронавирусная инфекция COVID-19 обнаружена у министра культуры России Ольги Любимовой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министра Анну Усачёву.
Министр культуры России заболела коронавирусом
  • РИА Новости

«Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома», — сказала она.

По словам Усачёвой, глава Минкультуры работает удалённо, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции.

«Болезнь протекает в лёгкой форме, о госпитализации речи не идёт», — добавила пресс-секретарь.

30 апреля российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что заболел COVID-19.

Позднее стал известно, что у главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова выявлен коронавирус.

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