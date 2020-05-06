Кабмину поручили подготовить идеи об усилении санкций за лесные пожары

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Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству к 1 июня подготовить предложения об усилении санкций за нарушения требований пожарной безопасности.
Кабмину поручили подготовить идеи об усилении санкций за лесные пожары
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 27 апреля совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны.

«Правительству... представить предложения о внесении в законодательство изменений, направленных на повышение ответственности граждан и юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности и нанесение ущерба зданиям... сельскохозяйственным посевам и лесным насаждениям», — говорится в документе.

Ранее МЧС России сообщило, что особый противопожарный режим был введён в 60 регионах страны.

1 мая в МЧС заявили, что ущерб от несанкционированного пала травы с начала года в России составил более 900 тыс. рублей.

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