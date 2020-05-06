В Подмосковье появились билборды с портретами героев Великой Отечественной войны

В Московской области появились билборды с портретами героев Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает телеканал «360».

В рамках проекта «Победа в лицах» к каждой фотографии добавлен QR-код, с помощью которого можно перейти на страницы информационных агентств и ознакомиться с воспоминаниями ветеранов.

«Этим проектом мы хотели ещё раз сказать спасибо всем нашим героям. При участии советов ветеранов, а также администраций подготовлены интервью», — заявила министр по информационной политике Подмосковья Анастасия Звягина.

Также стало известно, что Оренбург украсили 521 флагом к 9 Мая. Они размещены на 25 локациях. Об этом сообщает RIA56.

«В юбилейный год победы в Великой Отечественной войне все российские города украсили в одном стиле по федеральному стандарту. Разработали общий дизайн-проект, но он оставил пространство для творчества», — рассказал главный архитектор города Георгий Проскурин.

Ранее сообщалось, что библиотеки и культурные центры Москвы разработали онлайн-программу к 9 Мая.