Онищенко оценил режим самоизоляции в Москве
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«В Москве мы должны оставить жёсткие меры: больше половины заболевших — в столице», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, при этом вполне могут работать некоторые заведения с предварительной записью.
Что касается кафе и ресторанов, то их пока открывать не стоит, считает депутат.
«Еду заказывать на дом, когда кухню обследуют. Открывать террасы, сажать посетителей за каждый третий столик», — предложил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен.
4 мая Онищенко в беседе с НСН оценил перспективы режима самоизоляции.