Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил режим самоизоляции в Москве.

«В Москве мы должны оставить жёсткие меры: больше половины заболевших — в столице», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, при этом вполне могут работать некоторые заведения с предварительной записью.

Что касается кафе и ресторанов, то их пока открывать не стоит, считает депутат.

«Еду заказывать на дом, когда кухню обследуют. Открывать террасы, сажать посетителей за каждый третий столик», — предложил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен.

4 мая Онищенко в беседе с НСН оценил перспективы режима самоизоляции.