У депутата Госдумы обнаружили коронавирус

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Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова заявила, что у депутата Светланы Максимовой обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
У депутата Госдумы обнаружили коронавирус
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост в Telegram-канале Кашеваровой.

«Узнала, что у Светланы Викторовны коронавирус. И лежит она с ним не в Москве в ЦКБ, в платных лучших клиниках, а в рядовой больнице в Твери», — написала она.

Уточняется, что изначально Максимову госпитализировали с подозрением на ОРВИ.

30 апреля российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что заболел COVID-19.

Позднее стало известно, что у главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова выявлен коронавирус.

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