Нейропсихолог дала рекомендации по подготовке к выходу из самоизоляции

Нейропсихолог Ирина Хвингия дала рекомендации как подготовиться к выходу из самоизоляции, чтобы минимизировать психологические волнения.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» специалист отметила, что период восстановления от стресса может занять около полугода.

При этом она не рекомендовала употреблять антидепрессанты и успокоительные, которые могут значительно снизить работоспособность.

«Идеальным решением сейчас считаю мозговые штурмы, когда вы садитесь и просто набрасываете себе различные варианты решения проблем. Причём стоит понимать, что это может быть всё, что в голову придёт. На этом этапе важно не сдерживать себя, а писать все варианты, какие придут в голову. Потом уже можно будет их оценивать и подбирать оптимальные для себя», — подчеркнула Хвингия.

Кроме того, она посоветовала улучшать свои способности при помощи онлайн-образования, а также отбросить старые планы и начать строить новые.

В свою очередь доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН подчеркнул, что режим самоизоляции серьёзно сказывается на здоровье людей, в том числе психическом.

«Уже есть исследования, что до 30% населения могут иметь серьёзные психологические проблемы в связи с постоянным стрессом, вызванном самоизоляцией. Это и боязнь заразиться, и страх потерять работу и источники дохода, и так далее», — пояснил он.

По мнению Онищенко, нужно начинать постепенно смягчать режим самоизоляции, допуская людей на работу, с соблюдением необходимых мер предосторожности.