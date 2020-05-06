Минсельхоз оценил ситуацию на продовольственном рынке России

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Минсельхоз оценил ситуацию на продовольственном рынке России как стабильную.
Минсельхоз оценил ситуацию на продовольственном рынке России
  • РИА Новости

«По данным субъектов, в настоящее время ситуация на продовольственных рынках стабильна, объёмы производства позволяют удовлетворять имеющийся спрос, не отмечается существенных ценовых колебаний на основные продукты питания», — приводит ТАСС сообщение Минсельхоза.

30 апреля Минсельхоз России заявил, что страна полностью обеспечена трудовыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ.

Ранее стало известно, что Россия приостанавливает до 1 июля экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза.

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