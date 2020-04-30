Минсельхоз: у России достаточно ресурсов для сезонных полевых работ

Минсельхоз России заявил, что страна полностью обеспечена трудовыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ.

Как указывает ведомство, посевная проходит в штатном режиме.

«По информации региональных органов управления АПК, в настоящее время сельхозорганизации полностью обеспечены трудовыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ 2020 года. Посевная кампания в России проходит в штатном режиме», — рассказали в министерстве.

В Минсельхозе отметили, что в настоящее время наблюдается тенденция к перетоку в сельское хозяйство работников из других сфер экономики.

Ранее стало известно, что Россия приостанавливает до 1 июля экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза.