Россия приостанавливает экспорт зерновых за пределы ЕАЭС до 1 июля
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минсельхоза России.
«После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет остановлен до 1 июля 2020 года», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что ФТС прекратила выпуск новых деклараций для целей экспорта.
С 12 апреля в ЕАЭС начал действовать запрет на экспорт ряда продуктов, в том числе гречки, ржи и риса,