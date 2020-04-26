Россия приостанавливает экспорт зерновых за пределы ЕАЭС до 1 июля

Россия приостанавливает до 1 июля экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минсельхоза России.

«После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет остановлен до 1 июля 2020 года», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ФТС прекратила выпуск новых деклараций для целей экспорта.

С 12 апреля в ЕАЭС начал действовать запрет на экспорт ряда продуктов, в том числе гречки, ржи и риса,