В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 12 апреля начал действовать запрет на экспорт ряда продуктов, в том числе гречки, ржи и риса, соответствующее решение совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как сообщает РИА Новости, в перечень товаров, которые нельзя будет вывозить, вошли репчатый лук, чеснок, репа, рожь и рис (за исключением риса из Казахстана).

Также ограничения коснутся вывоза гречихи, проса, крупы и муки грубого помола, гранул из зерна злаков, гречневого зерна, соевых бобов, семян подсолнечника и готовых пищевых продуктов из гречки.

Предполагается, что запрет на экспорт этих товаров будет действовать до 30 июня включительно.

При этом запрет не распространяется на товары, вывозимые с таможенной территории ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, гражданами для личного пользования, в качестве припасов, а также для обеспечения деятельности сооружений и установок, в отношении которых государства-члены союза обладают исключительной юрисдикцией.

В конце марта коллегия ЕЭК на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 решила ввести временный запрет на вывоз с территории ЕАЭС ряда продуктов, в том числе круп, муки, лука и чеснока.