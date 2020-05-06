Эксперт оценила ситуацию с пандемией коронавируса в России

Короткая ссылка
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук, профессор Галина Кожевникова оценила ситуацию с пандемией коронавируса в России.
Эксперт оценила ситуацию с пандемией коронавируса в России
  • РИА Новости

«Что касается того, как у нас складываются события в последние пять дней — это ещё, конечно, не плато. К сожалению, новых случаев достаточно, и у нас больше госпитализируют, чем выписывают — это важный момент. Но роста, который был недели две назад, сейчас не отмечается», — заявила она в беседе с НСН.

Как предположила Кожевникова, возможно какое-то снижение ограничительных мероприятий, но полного снятия не будет, поскольку Россия ещё не вышла на уровень снижения.

По словам эксперта, решения станут приниматься по анализу ситуации в стране и в каждом отдельном регионе.

«И это очень важный момент, потому что в каждом городе свои особенности, темпы развития, принятые меры», — заключила она.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины, вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News отметил, что такие простые меры, как ношение масок, соблюдение дистанции и гигиенический уход за руками и лицом, являются основным моментом в снижении количества больных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить