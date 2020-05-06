В Крыму заявили о массовых нарушениях со стороны предприятий, возобновивших работу

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Предприятия, возобновившие работу в Крыму после снятия части ограничений, стали массово нарушать противоэпидемические требования. Об этом заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба.
В Крыму заявили о массовых нарушениях со стороны предприятий, возобновивших работу
  • РИА Новости

«Мы видим, что, к сожалению, бизнес, который подал уведомления, подписал все условия, понимая, что он должен выполнить их для работы, продолжает нарушать», — цитирует Пеньковскую «Крыминформ».

По её словам, некоторые индивидуальные предприниматели считают, что, подав уведомление, они освобождены от ответственности и могут работать в том режиме, в каком считают возможным.

Как отметила Пеньковская, предприятиям грозит серьёзная ответственность за нарушения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане выписали 140 протоколов в отношении нарушителей режима повышенной готовности с начала введения пропускного режима в регионе.

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