В Крыму заявили о массовых нарушениях со стороны предприятий, возобновивших работу
- РИА Новости
«Мы видим, что, к сожалению, бизнес, который подал уведомления, подписал все условия, понимая, что он должен выполнить их для работы, продолжает нарушать», — цитирует Пеньковскую «Крыминформ».
По её словам, некоторые индивидуальные предприниматели считают, что, подав уведомление, они освобождены от ответственности и могут работать в том режиме, в каком считают возможным.
Как отметила Пеньковская, предприятиям грозит серьёзная ответственность за нарушения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане выписали 140 протоколов в отношении нарушителей режима повышенной готовности с начала введения пропускного режима в регионе.