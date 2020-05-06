Корабли ЧФ произведут артиллерийские залпы в День Победы в Севастополе
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Как сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ, холостые артиллерийские выстрелы впервые произведут все корабли парадной линии флота.
«В Севастопольской бухте состоятся парад кораблей и церемония возложения венков и цветов на воду в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ходе этой церемонии все корабли парадной линии произведут по три холостых артиллерийских выстрела, сопровождаемых сигналами корабельных сирен и колокольным перезвоном городских православных соборов и церквей», — отметили на флоте.
Руководство города и флота также проведёт церемонию зажжения вечного огня и возложит венки и цветы к обелиску воинской Славы в мемориальном комплексе «Сапун-Гора».
«Крыминформ» уточняет, что праздник завершится артиллерийским салютом из 30 залпов, посвящённых важнейшим событиям Великой Отечественной войны.