Корабли ЧФ произведут артиллерийские залпы в День Победы в Севастополе

Корабли Черноморского флота России в День Победы произведут в Севастополе холостые выстрелы, посвящённые важнейшим событиям Великой Отечественной войны.

Как сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ, холостые артиллерийские выстрелы впервые произведут все корабли парадной линии флота.

«В Севастопольской бухте состоятся парад кораблей и церемония возложения венков и цветов на воду в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ходе этой церемонии все корабли парадной линии произведут по три холостых артиллерийских выстрела, сопровождаемых сигналами корабельных сирен и колокольным перезвоном городских православных соборов и церквей», — отметили на флоте.

Руководство города и флота также проведёт церемонию зажжения вечного огня и возложит венки и цветы к обелиску воинской Славы в мемориальном комплексе «Сапун-Гора».

«Крыминформ» уточняет, что праздник завершится артиллерийским салютом из 30 залпов, посвящённых важнейшим событиям Великой Отечественной войны.