Корабли ЧФ произведут артиллерийские залпы в День Победы в Севастополе

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Корабли Черноморского флота России в День Победы произведут в Севастополе холостые выстрелы, посвящённые важнейшим событиям Великой Отечественной войны.
Корабли ЧФ произведут артиллерийские залпы в День Победы в Севастополе
  • © РИА Новости

Как сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ, холостые артиллерийские выстрелы впервые произведут все корабли парадной линии флота. 

«В Севастопольской бухте состоятся парад кораблей и церемония возложения венков и цветов на воду в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ходе этой церемонии все корабли парадной линии произведут по три холостых артиллерийских выстрела, сопровождаемых сигналами корабельных сирен и колокольным перезвоном городских православных соборов и церквей», — отметили на флоте.

Руководство города и флота также проведёт церемонию зажжения вечного огня и возложит венки и цветы к обелиску воинской Славы в мемориальном комплексе «Сапун-Гора».

«Крыминформ» уточняет, что праздник завершится артиллерийским салютом из 30 залпов, посвящённых важнейшим событиям Великой Отечественной войны.

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