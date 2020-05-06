В Минпросвещения оценили возможность переноса ЕГЭ

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В Минпросвещения, комментируя сообщения о возможном повторном переносе дат Единого государственного экзамена, заявили, что решение о сроках проведения принимается с учётом эпидемиологической ситуации в стране. Об этом пишет РБК.
В Минпросвещения оценили возможность переноса ЕГЭ
  • РИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что «обсуждение... ведётся с привлечением экспертного сообщества».

В Минпросвещения также напомнили, что глава ведомства Сергей Кравцов ранее допускал корректировку сроков проведения ЕГЭ.

По его словам, решение может быть принято после 12 мая.

Кравцов отметил, что необходимо ставить во главу угла здоровье школьников.

Он также добавил, что проведение Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году может быть отменено в целях профилактики коронавируса.

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