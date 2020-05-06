Главный инфекционист Минздрава оценила увеличение случаев коронавируса
- РИА Новости
«Сегодня проводится в разы больше тестов на коронавирусную инфекцию, чем было несколько недель назад. Рост числа проведённых тестов неизбежно покажет рост числа инфицированных», — заявила она в беседе с «Российской газетой».
По её словам, в России стали активнее использовать диагностику по всей территории.
Она также отметила, что большая часть выявленных случаев — это лёгкие и бессимптомные формы.
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.