Главный инфекционист Минздрава оценила увеличение случаев коронавируса

Главный инфекционист Минздрава доктор медицинских наук Елена Малинникова прокомментировала рост заболеваемости коронавирусом.

«Сегодня проводится в разы больше тестов на коронавирусную инфекцию, чем было несколько недель назад. Рост числа проведённых тестов неизбежно покажет рост числа инфицированных», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, в России стали активнее использовать диагностику по всей территории.

Она также отметила, что большая часть выявленных случаев — это лёгкие и бессимптомные формы.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.