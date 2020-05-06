Инфекционист назвала плюсы самоизоляции

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням при Минздраве Республики Крым Татьяна Одинец рассказала о плюсах самоизоляции.
Инфекционист назвала плюсы самоизоляции
  • РИА Новости

В беседе с РИА Новости Крым она отметила, что благодаря режиму самоизоляции число заразившихся инфекционными заболеваниями, в том числе кишечными, может пойти на спад.

«Люди находятся в самоизоляции — соответственно, поменялся состав еды, режим приёма пищи и методы её хранения, и это может привести к снижению заболеваемости кишечными инфекциями. Плюс люди чаще моют руки, что тоже может привести к снижению заболеваемости», — пояснила Татьяна Одинец.

Кроме того, по её словам, в регионе снизилось количество обращений в связи с укусами клещей.

Ранее руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН оценил ситуацию с режимом самоизоляции.

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