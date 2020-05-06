Роспотребнадзор предупредил о росте числа случаев коронавируса в Крыму

Нарушение самоизоляции в Крыму в майские праздники приведёт к росту числа заболеваний коронавирусной инфекцией. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.

По её словам, режим самоизоляции «далёк от идеального».

«Население не видит угрозы, несмотря на все наши обращения и цифры, погода благоприятствует тому, чтобы этот режим самоизоляции нарушать, и, к сожалению, нарушение режима мы сможем увидеть цифрами заболеваемости к 20 мая», — сказала она.

Как отметила Пеньковская, число выявленных случаев с единичным инфицированием может вырасти в «геометрической прогрессии».

Она добавила, что в настоящее время доля таких выявленных случаев составляет 37% от общего числа заболеваний.

Ранее «Крыминформ» передавало, что в Крыму могут ввести обязательный масочный режим с 12 мая.

Согласно оперативным данным на 6 мая, в Крыму за сутки выявлено 17 новых случаев заболевания COVID-19, всего — 128.