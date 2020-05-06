В Москве запустили онлайн-сервис для проверки цифровых пропусков сотрудников
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Как сообщает сайт «Москва 24», воспользоваться системой, запущенной на платформе Московского инновационного кластера, могут руководители компаний и индивидуальные предприниматели.
«Руководителям ограниченных к посещению компаний необходимо подать заявление на выдачу цифровых пропусков с указанием тех сотрудников, чьё присутствие на рабочем месте необходимо для обеспечения бесперебойной работы организации», — цитирует портал мэра и правительства города сообщение Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
Отмечается, что работодатели могут получить помощь на платформе через раздел «Для юридических лиц».
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане можно получить цифровой пропуск для индивидуальных занятий спортом на открытом воздухе.