В Татарстане разработают собственный план по выходу из режима самоизоляции

В Татарстане планируют разработать собственный план по выходу из режима самоизоляции.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову.

Она рассказала, что глава региона Рустам Минниханов обсудил данный вопрос на совещании с руководителями районов.

«Президент России поручил до 5 мая разработать схему постепенного выхода из режима самоизоляции с 12 мая. Президент Татарстана дал поручение сформировать для республики свой план», — уточнила Галимова.

По её словам, это связано с тем, что у каждого региона индивидуальная ситуация и нет единого рецепта.

Также стало известно, что в Татарстане можно получить цифровой пропуск для индивидуальных занятий спортом на открытом воздухе, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский оперштаб. Занятия допускаются только один раз в день с 05:00 до 07:00.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области продлили режим повышенной готовности.