В Татарстане разработают собственный план по выходу из режима самоизоляции

Короткая ссылка
В Татарстане планируют разработать собственный план по выходу из режима самоизоляции.
В Татарстане разработают собственный план по выходу из режима самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову.

Она рассказала, что глава региона Рустам Минниханов обсудил данный вопрос на совещании с руководителями районов.

«Президент России поручил до 5 мая разработать схему постепенного выхода из режима самоизоляции с 12 мая. Президент Татарстана дал поручение сформировать для республики свой план», — уточнила Галимова.

По её словам, это связано с тем, что у каждого региона индивидуальная ситуация и нет единого рецепта.

Также стало известно, что в Татарстане можно получить цифровой пропуск для индивидуальных занятий спортом на открытом воздухе, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский оперштаб. Занятия допускаются только один раз в день с 05:00 до 07:00.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области продлили режим повышенной готовности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить