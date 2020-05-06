Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»

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Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка».
Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»
  • РИА Новости

Видеоролики с таким содержанием появились на YouTube и в соцсети «Одноклассники».

Как пишет ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру, в соообщениях утверждается, что коронавирус «является генно-модифицированным биологическим оружием» для «уничтожения людей путём заражения под видом вакцинации».

Информация об искусственном происхождении вируса не подтверждена ни ВОЗ, ни правительством России, напомнили в ведомстве. Там потребовали ограничить доступ к сайтам, на которых размещена такая информация.

Ранее стало известно, что призывавший к митингам во Владикавказе Вадим Чельдиев оштрафован на 75 тыс. рублей за распространение фейков о коронавирусе.

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