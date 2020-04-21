Призывавший к митингам во Владикавказе оштрафован на 75 тысяч рублей
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- РИА Новости
«Промышленным судом Владикавказа 21 апреля в соответствии с ч. 9 ст. 1315 КоАП России («Злоупотребление свободой массовой информации») на В.К. Чельдиева наложен административный штраф в размере 75 тыс. рублей», — цитирует РИА Новости объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Северной Осетии.
Ранее Ленинский суд Владикавказа арестовал Вадима Чельдиева, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывах к массовым акциям неповиновения.