Призывавший к массовым акциям во Владикавказе арестован

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Ленинский суд Владикавказа арестовал Вадима Чельдиева, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывах к массовым акциям неповиновения.
Призывавший к массовым акциям во Владикавказе арестован
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Ленинский суд Владикавказа 20 апреля 2020 года удовлетворил ходатайство Следственного управления СК по Северной Осетии об избрании в отношении Вадима Чельдиева меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — цитирует РИА Новости сообщение объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Северной Осетии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедшую 20 апреля в центре Владикавказа акцию, в которой приняли участие те, кто выступает против введённого режима самоизоляции.

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