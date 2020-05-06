Учёные предложили медмаски с нанонитями для защиты от коронавируса

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Представитель группы учёных Краснодарского края Дмитрий Лопатин рассказал о разработке нанонитей для медицинских масок и сменных фильтров в респираторах, которые более эффективны для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.

«С конца марта мы начали проводить исследования: частицы копоти от керосина имеют те же размеры, что и коронавирус. Мы проверили на всасывание ткань обычную, которая используется при изготовлении медицинских масок, и разработанные нами нанонити», — цитирует его ТАСС.

По словам разработчика, такие нанонити более эффективно по сравнению с обычной тканью задерживают частицы, схожие по размеру с коронавирусом.

«Сейчас мы прорабатываем два варианта применения нанонитей для сдерживания распространения коронавируса: по изготовлению из них медицинских масок уже ведём переговоры с двумя компаниями-производителями; также их можно использовать в сменных фильтрах для респираторов», — уточнил Лопатин.

После окончания эпидемии разработчики планируют использовать нанонити для систем очистки и опреснения воды.

Ранее российские инженеры университета «МИСиС» начали производить защитные прозрачные экраны для московских медиков, работающих с пациентами во время пандемии COVID-19.

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