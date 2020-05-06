Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.

По мнению эксперта, возможность заражения коронавирусом дома «довольно мала».

«На всякий случай нужно использовать кипячёную воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов — обычная защита для предупреждения кишечных инфекций», — отметил вирусолог.

Он также рекомендовал чаще мыть руки, протирать поверхности и находиться от других людей на расстоянии не менее 2 м.

Ранее заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко в беседе с сайтом «Москва 24» оценил риск заразиться коронавирусом после контакта с различными предметами.