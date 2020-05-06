Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
По мнению эксперта, возможность заражения коронавирусом дома «довольно мала».
«На всякий случай нужно использовать кипячёную воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов — обычная защита для предупреждения кишечных инфекций», — отметил вирусолог.
Он также рекомендовал чаще мыть руки, протирать поверхности и находиться от других людей на расстоянии не менее 2 м.
Ранее заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко в беседе с сайтом «Москва 24» оценил риск заразиться коронавирусом после контакта с различными предметами.