Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

По мнению эксперта, возможность заражения коронавирусом дома «довольно мала».

«На всякий случай нужно использовать кипячёную воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов — обычная защита для предупреждения кишечных инфекций», — отметил вирусолог.

Он также рекомендовал чаще мыть руки, протирать поверхности и находиться от других людей на расстоянии не менее 2 м.

Ранее заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко в беседе с сайтом «Москва 24» оценил риск заразиться коронавирусом после контакта с различными предметами.

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