Проценко оценил прогнозы по коронавирусу

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Главный врач московской Городской клинической больницы №40 Денис Проценко оценил прогнозы по коронавирусу.
Проценко оценил прогнозы по коронавирусу
  • Главный врач московской Городской клинической больницы №40 Денис Проценко
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Главная сложность сейчас — прогнозы. В частности, важный вопрос: какое количество коек нужно перепрофилировать под поступающих больных. Потому что пациенты с ишемической болезнью сердца, прочими хроническими заболеваниями остались. Им тоже нужна медицинская помощь», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, были специально проанализированы эпидемии гриппа с начала ХХ века. Как отметил Проценко, они протекали не по сценарию рост — плато — падение. У всех описаны три волны, которые растягивались на годы, пояснил он.

«Поэтому, с моей точки зрения, выход на плато и снижение — это ещё не полный конец истории и полная победа над коронавирусом», — добавил Проценко.

Ранее Проценко рассказал о возрасте поступающих пациентов.

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила перспективы отмены режима самоизоляции в России.

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