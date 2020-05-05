Главный санитарный врач Татарстана оценила необходимость масочного режима

Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану, главный санитарный врач республики Марина Патяшина оценила необходимость масочного режима.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

На брифинге в региональном кабинете министров у Патяшиной спросили, есть ли случаи, когда люди инфицировались в общественных местах.

Она ответила, что 196 заболевших, когда путь не установлен, — это как раз те, кто в большинстве случаев посещали места общественного пользования и не пользовались средствами личной профилактики (либо такие средства не применяли продавцы).

Как подчеркнула Патяшина, невозможно доказать случай передачи вируса в общественном месте.

«Поэтому масочный режим. Мы будем с ним жить долго, поэтому надо привыкать», — заключила она.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал введение масочного режима в некоторых российских регионах.