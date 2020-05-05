Главный санитарный врач Татарстана оценила необходимость масочного режима

Короткая ссылка
Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану, главный санитарный врач республики Марина Патяшина оценила необходимость масочного режима.
Главный санитарный врач Татарстана оценила необходимость масочного режима
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

На брифинге в региональном кабинете министров у Патяшиной спросили, есть ли случаи, когда люди инфицировались в общественных местах.

Она ответила, что 196 заболевших, когда путь не установлен, — это как раз те, кто в большинстве случаев посещали места общественного пользования и не пользовались средствами личной профилактики (либо такие средства не применяли продавцы).

Как подчеркнула Патяшина, невозможно доказать случай передачи вируса в общественном месте.

«Поэтому масочный режим. Мы будем с ним жить долго, поэтому надо привыкать», — заключила она.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал введение масочного режима в некоторых российских регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить