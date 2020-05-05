Власти Ставрополья поручили усилить контроль на границах с регионами СКФО из-за ситуации с COVID-19

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил усилить контроль на границах с регионами Северо-Кавказского федерального округа из-за ситуации с COVID-19.
Власти Ставрополья поручили усилить контроль на границах с регионами СКФО из-за ситуации с COVID-19
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru.

«Мы не перекрываем границы, но мы должны контролировать всех, кто к нам приезжает, в первую очередь с точки зрения температуры. Жду от глав территорий докладов о том, как они эту работу организовали, сколько людей с симптомами выявили», — заявил он.

Как отметил Владимиров, жители соседних республик, желающие лечиться в регионе, могут это сделать, но нужно соблюдать режим самоизоляции.

Также стало известно, что в Тверской области завершают развёртывание дополнительных 190 коек для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает tverigrad.ru. Места оборудованы на базе городской больницы №1 и Конаковской ЦРБ.

Кроме того, в регионе формируют лекарственный резерв и резерв средств индивидуальной защиты для сотрудников медорганизаций и аптек.

Ранее власти оценили темпы распространения коронавируса в Подмосковье.

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