Власти Ставрополья поручили усилить контроль на границах с регионами СКФО из-за ситуации с COVID-19

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил усилить контроль на границах с регионами Северо-Кавказского федерального округа из-за ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает Newstracker.ru.

«Мы не перекрываем границы, но мы должны контролировать всех, кто к нам приезжает, в первую очередь с точки зрения температуры. Жду от глав территорий докладов о том, как они эту работу организовали, сколько людей с симптомами выявили», — заявил он.

Как отметил Владимиров, жители соседних республик, желающие лечиться в регионе, могут это сделать, но нужно соблюдать режим самоизоляции.

Также стало известно, что в Тверской области завершают развёртывание дополнительных 190 коек для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает tverigrad.ru. Места оборудованы на базе городской больницы №1 и Конаковской ЦРБ.

Кроме того, в регионе формируют лекарственный резерв и резерв средств индивидуальной защиты для сотрудников медорганизаций и аптек.

Ранее власти оценили темпы распространения коронавируса в Подмосковье.