В Башкирии рассказали о состоянии заболевших COVID-19 в регионе

Короткая ссылка
В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии заболевших COVID-19 в регионе.
В Башкирии рассказали о состоянии заболевших COVID-19 в регионе
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Mkset.ru.

По данным ведомства, в республике зарегистрировано более 1,1 тыс. подтверждённых случаев. За прошедшие сутки — плюс 34.

В стационарах проходят лечение 446 пациента. Из них в удовлетворительном состоянии находятся 298, в состоянии средней тяжести — 114, в тяжёлом — 34.

На амбулаторном лечении — 417 человек.

Также стало известно, что в Нижегородской области провели 99,4 тыс. исследований на коронавирус с начала пандемии. Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

За последние сутки число проведённых тестов составило 2,7 тыс.

Ранее власти оценили темпы распространения коронавируса в Подмосковье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить