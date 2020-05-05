В Башкирии рассказали о состоянии заболевших COVID-19 в регионе

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии заболевших COVID-19 в регионе.

Об этом сообщает Mkset.ru.

По данным ведомства, в республике зарегистрировано более 1,1 тыс. подтверждённых случаев. За прошедшие сутки — плюс 34.

В стационарах проходят лечение 446 пациента. Из них в удовлетворительном состоянии находятся 298, в состоянии средней тяжести — 114, в тяжёлом — 34.

На амбулаторном лечении — 417 человек.

Также стало известно, что в Нижегородской области провели 99,4 тыс. исследований на коронавирус с начала пандемии. Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

За последние сутки число проведённых тестов составило 2,7 тыс.

Ранее власти оценили темпы распространения коронавируса в Подмосковье.