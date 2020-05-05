Нарколог прокомментировал запрет продажи алкоголя в жилых домах

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Врач-нарколог Марат Сараев прокомментировал вступление в силу в России закона о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Нарколог прокомментировал запрет продажи алкоголя в жилых домах
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Когда мы запрещаем продавать алкоголь после 23:00, например, или в магазинах площадью меньше 20 кв. метров, которые по документам являются мини кафе, мы спасаем большое количество людей. Тех, которые колеблются», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, такое ограничение станет хорошей профилактической мерой.

Как считает Сараев, это поможет сомневающимся не пить, а также уменьшит число преступлений.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с НСН оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах.

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