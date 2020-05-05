Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

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Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», академик РАН Евгений Микрин. Об этом сообщил президент РАН Александр Сергеев.
Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«В Академии наук большая потеря: в период пандемии коронавируса в ночь на вторник скончался выдающийся учёный, академик РАН Евгений Микрин. Он умер в расцвете сил, ему ещё не было 65 лет», — приводит ТАСС его слова.

Как отметил Сергеев, академик посвятил свою жизнь развитию отечественной космической программы.

Микрин был генконструктором «НПО Энергия» и «отвечал за пилотируемую программу».

По словам президента РАН, «фактически мы потеряли ключевого учёного», который отвечал за связь фундаментальной науки с практическим космосом».

19 апреля в «Роскосмосе» сообщали, что Микрин заразился коронавирусом. Как отмечалось, он находился дома. 

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