Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», академик РАН Евгений Микрин. Об этом сообщил президент РАН Александр Сергеев.

«В Академии наук большая потеря: в период пандемии коронавируса в ночь на вторник скончался выдающийся учёный, академик РАН Евгений Микрин. Он умер в расцвете сил, ему ещё не было 65 лет», — приводит ТАСС его слова.

Как отметил Сергеев, академик посвятил свою жизнь развитию отечественной космической программы.

Микрин был генконструктором «НПО Энергия» и «отвечал за пилотируемую программу».

По словам президента РАН, «фактически мы потеряли ключевого учёного», который отвечал за связь фундаментальной науки с практическим космосом».

19 апреля в «Роскосмосе» сообщали, что Микрин заразился коронавирусом. Как отмечалось, он находился дома.