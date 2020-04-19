Генконструктор РКК «Энергия» проходит лечение от коронавируса
- РИА Новости
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, он перенесёт заболевание спокойно, он сейчас находится в домашних условиях, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал он.
Ранее Рогозин заявил, что сдаёт тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 ежедневно.
По данным на 17 апреля, число заражённых корпорации «Роскосмос» составляет 42.