Генконструктор РКК «Энергия» проходит лечение от коронавируса

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Генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.
Генконструктор РКК «Энергия» проходит лечение от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, он перенесёт заболевание спокойно, он сейчас находится в домашних условиях, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал он.

Ранее Рогозин заявил, что сдаёт тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 ежедневно.

По данным на 17 апреля, число заражённых корпорации «Роскосмос» составляет 42.

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