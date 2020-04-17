В «Роскосмосе» зафиксировали новых заражённых коронавирусом

Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в корпорации «Роскосмос» увеличилось до 42.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

«По состоянию на 17 апреля 2020 года общее число работников предприятий космической промышленности, заражённых новой коронавирусной инфекцией, достигло 42 человек», — сказали в «Роскосмосе».

Также агентство указывает, что руководитель оперативного штаба, заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Олег Фролов сообщил, что два сотрудника с подтверждённой коронавирусной инфекцией умерли в больнице.

«Два специалиста — 62 и 68 лет — скончались в больницах, сотрудник ещё одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет», — отметил Фролов.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что сдаёт тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 ежедневно.