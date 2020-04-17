В «Роскосмосе» зафиксировали новых заражённых коронавирусом

Короткая ссылка
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в корпорации «Роскосмос» увеличилось до 42.
В «Роскосмосе» зафиксировали новых заражённых коронавирусом
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

«По состоянию на 17 апреля 2020 года общее число работников предприятий космической промышленности, заражённых новой коронавирусной инфекцией, достигло 42 человек», — сказали в «Роскосмосе».

Также агентство указывает, что руководитель оперативного штаба, заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Олег Фролов сообщил, что два сотрудника с подтверждённой коронавирусной инфекцией умерли в больнице.

«Два специалиста — 62 и 68 лет — скончались в больницах, сотрудник ещё одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет», — отметил Фролов.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что сдаёт тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 ежедневно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить