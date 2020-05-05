В Совфеде прокомментировали запрет продажи алкоголя в жилых домах

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал вступление в силу в России закона о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
В Совфеде прокомментировали запрет продажи алкоголя в жилых домах
  • РИА Новости

«Я совершенно осознанно поставил свою подпись под этим законом. Этот запрет — часть стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни», — сказал сенатор.

По его словам, необходимо цивилизованно решать вопросы о нераспространении «разрешённого зла».

«Эти заведения не оказывали услуг по общественному питанию в привычном смысле. Я считаю данный закон правильным и справедливым. Мест же, где можно цивилизованно выпить и поужинать с друзьями, у нас и так достаточно», — заключил Рязанский.

Ранее в России вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Речь идёт о заведениях, площадь которых составляет менее 20 кв. м.

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