В Совфеде прокомментировали запрет продажи алкоголя в жилых домах

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал вступление в силу в России закона о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

«Я совершенно осознанно поставил свою подпись под этим законом. Этот запрет — часть стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни», — сказал сенатор.

По его словам, необходимо цивилизованно решать вопросы о нераспространении «разрешённого зла».

«Эти заведения не оказывали услуг по общественному питанию в привычном смысле. Я считаю данный закон правильным и справедливым. Мест же, где можно цивилизованно выпить и поужинать с друзьями, у нас и так достаточно», — заключил Рязанский.

Ранее в России вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Речь идёт о заведениях, площадь которых составляет менее 20 кв. м.