В Кемеровской области умер четвёртый пациент с коронавирусом

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Четвёртый пациент с положительным тестом на коронавирус умер в Кемеровской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.
В Кемеровской области умер четвёртый пациент с коронавирусом
  • Reuters

«Один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался, у него произошёл инсульт», — написал он в Telegram.

Цивилёв уточнил, что за сутки в Кемеровской области выявлено 14 новых случаев инфицирования COVID-19.

Всего в больницах региона лечение от коронавируса проходят 150 человек.

20 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.

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