В Кемеровской области умер четвёртый пациент с коронавирусом
- Reuters
«Один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался, у него произошёл инсульт», — написал он в Telegram.
Цивилёв уточнил, что за сутки в Кемеровской области выявлено 14 новых случаев инфицирования COVID-19.
Всего в больницах региона лечение от коронавируса проходят 150 человек.
20 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.