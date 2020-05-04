В Кузбассе умер третий пациент с коронавирусом

Короткая ссылка
В Кузбассе умер третий пациент, которому поставили диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом пишет kp.ru со ссылкой на данные областного штаба.
В Кузбассе умер третий пациент с коронавирусом
  • АГН «Москва»

«Это мужчина в возрасте 62 лет. У пациента развилась пневмония. Он проживал в Новокузнецке», — говорится в сообщении.

Как отмечается, за прошедшие сутки не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.

В середине апреля жителям области запретили выезд из региона по личным нуждам. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить