В Кузбассе умер третий пациент с коронавирусом

В Кузбассе умер третий пациент, которому поставили диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом пишет kp.ru со ссылкой на данные областного штаба.

«Это мужчина в возрасте 62 лет. У пациента развилась пневмония. Он проживал в Новокузнецке», — говорится в сообщении.

Как отмечается, за прошедшие сутки не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.

В середине апреля жителям области запретили выезд из региона по личным нуждам.