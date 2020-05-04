В Волгоградской области рассказали о подготовке к 9 Мая

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил главам муниципалитетов вовремя завершить подготовку к 9 Мая.
В Волгоградской области рассказали о подготовке к 9 Мая
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

По словам Бочарова, подготовка городов, населённых пунктов, хуторов, станиц, приведение в порядок памятных мест, мест захоронения погибших воинов, мирных жителей должны быть завершены в установленные сроки.

«Необходимо в полном объёме обеспечить оказание мер социальной поддержки и медицинской помощи участникам Великой Отечественной войны, всем фронтовикам, ветеранам с учётом особенностей самоизоляции», — отметил он.

Как добавил губернатор, все мероприятия должны пройти в строгом соответствии с нормами безопасности и профилактики, установленными в регионе.

Также стало известно, что 9 мая в Омске состоится акция «Голос Победы». С 12:00 до 19:00 по улицам будет ездить радиомашина, транслирующая песни военных лет и исторические сообщения Юрия Левитана, передаёт Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного Министерства культуры.

Ранее сообщалось, что центры госуслуг «Мои документы» и Главархив Москвы запустили онлайн-выставку «Что помнит Красная площадь о войне?».

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