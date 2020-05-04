В Москве открылась онлайн-выставка «Что помнит Красная площадь о войне?»

Центры госуслуг «Мои документы» и Главархив Москвы запустили онлайн-выставку «Что помнит Красная площадь о войне?».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Экспозиция состоит из тематических блоков, которые знакомят с фактами о Великой Отечественной войне, фотографиями и документами тех лет.

Представлены материалы, переданные на хранение в Главархив жителями столицы, инфографика, истории очевидцев.

«Год назад совместно с центрами госуслуг «Мои документы» в рамках проекта «Москва — с заботой об истории» мы начали принимать от горожан свидетельства Великой Отечественной войны на вечное хранение. Сейчас в рамках акции собрано около 7,5 тыс. документов и предметов времён войны, а её участниками стали не только жители столицы и других регионов России, но даже и граждане других государств», — цитирует начальника Главного архивного управления Москвы Ярослава Онопенко портал мэра и правительства.

Ранее «Реальное время» сообщало, что памятник Советскому солдату откроют 9 мая в парке Победы в Казани.