В Москве открылась онлайн-выставка «Что помнит Красная площадь о войне?»

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Центры госуслуг «Мои документы» и Главархив Москвы запустили онлайн-выставку «Что помнит Красная площадь о войне?».
В Москве открылась онлайн-выставка «Что помнит Красная площадь о войне?»
  • День Победы на Красной площади. 9 мая 1945 года. / © Главархив Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Экспозиция состоит из тематических блоков, которые знакомят с фактами о Великой Отечественной войне, фотографиями и документами тех лет.

Представлены материалы, переданные на хранение в Главархив жителями столицы, инфографика, истории очевидцев.

«Год назад совместно с центрами госуслуг «Мои документы» в рамках проекта «Москва — с заботой об истории» мы начали принимать от горожан свидетельства Великой Отечественной войны на вечное хранение. Сейчас в рамках акции собрано около 7,5 тыс. документов и предметов времён войны, а её участниками стали не только жители столицы и других регионов России, но даже и граждане других государств», — цитирует начальника Главного архивного управления Москвы Ярослава Онопенко портал мэра и правительства.

Ранее «Реальное время» сообщало, что памятник Советскому солдату откроют 9 мая в парке Победы в Казани.

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