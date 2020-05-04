Психотерапевт оценил возможные изменения в поведении людей после снятия карантинных мер

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Доцент Московского института психоанализа психотерапевт Владимир Файнзильберг оценил возможные изменения в поведении людей после снятия карантинных мер.
Психотерапевт оценил возможные изменения в поведении людей после снятия карантинных мер
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Конечно, у людей будут развиваться симптомы навязчивых страхов, боязни заразиться», — предположил он в беседе с URA.RU.

По его мнению, это естественное явление, поскольку есть люди с тревожно-мнительным характером, которые всего опасаются.

Файнзильберг не исключил, что возрастёт число пациентов, которым нужна помощь психотерапевта.

«Те люди, у которых тревожно-мнительные черты характера не столь явно выражены, могут поддаваться влиянию другого психотерапевтического воздействия, когда СМИ будут успокаивать, когда будут давать конкретные советы по наведению порядка в доме и жизни», — добавил эксперт.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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