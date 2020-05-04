Психотерапевт оценил возможные изменения в поведении людей после снятия карантинных мер
- АГН «Москва»
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«Конечно, у людей будут развиваться симптомы навязчивых страхов, боязни заразиться», — предположил он в беседе с URA.RU.
По его мнению, это естественное явление, поскольку есть люди с тревожно-мнительным характером, которые всего опасаются.
Файнзильберг не исключил, что возрастёт число пациентов, которым нужна помощь психотерапевта.
«Те люди, у которых тревожно-мнительные черты характера не столь явно выражены, могут поддаваться влиянию другого психотерапевтического воздействия, когда СМИ будут успокаивать, когда будут давать конкретные советы по наведению порядка в доме и жизни», — добавил эксперт.
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.