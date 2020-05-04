В Удмуртии провели более 34,6 тысячи исследований на COVID-19

По данным на 3 мая, в Удмуртии провели более 34,6 тыс. исследований на коронавирус.

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Лаборатории, где проходят исследования на COVID-19, переведены на усиленный режим работы.

Обследованию подлежат несколько категорий граждан — прибывшие из-за рубежа с признаками респираторных заболеваний, имеющие диагноз «внебольничная пневмония», а также жители старше 65 лет с признаками респираторных заболеваний.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.