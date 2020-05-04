Акция «Парад у дома» пройдёт в Тюмени

Акция «Парад у дома» состоится в Тюмени 9 мая.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Импровизированные концерты будут организованы в кузове автомобилей военного времени. Продолжительность выступления — не более 30 минут. Программа включает песни военных лет, живую музыку.

«Во время выступления мобильного парада будет контролироваться соблюдение самоизоляции зрителей. Мы призываем горожан наслаждаться выступлениями артистов исключительно с их балконов», — заявил глава ТРО ВОО «Молодая гвардия» Владимир Сбитнев.

Также стало известно, что в Сахалинской области состоятся онлайн-концерты в честь Дня Победы. Как передаёт astv.ru, увидеть выступления можно на канале региональной филармонии на сайте YouTube.

В частности, 7 мая покажут концерт оркестра Генштаба Вооружённых Сил Республики Армения, 8 мая — концерт Центрального военного оркестра Минобороны России, 9 мая — запись трансляции праздничного концерта Государственного академического русского народного Сибирского хора.

Ранее власти Башкирии рассказали о праздновании 9 Мая в 2020 году.