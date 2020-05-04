Власти Башкирии рассказали о праздновании 9 Мая в 2020 году

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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о праздновании 9 Мая в 2020 году.
Власти Башкирии рассказали о праздновании 9 Мая в 2020 году
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Mkset.ru.

На оперативном совещании Хабиров заявил, что празднование состоится в другом формате из-за ситуации с коронавирусом.

Так, главы муниципалитетов должны возложить венки и цветы к памятникам и обелискам, но церемонии не могут носить массовый характер. Акция «Бессмертный полк» пройдёт онлайн.

Также стало известно, что «Московские сезоны» подготовили тематический плей-лист ко Дню Победы. В список вошли песни военных лет в классическом и современном звучании. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.

В частности, плей-лист состоит из композиций «Синий платочек», «Тёмная ночь», «Три танкиста», «На безымянной высоте».

Ранее сообщалось, что Нижегородская область приняла участие в акции «Наш День Победы».

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